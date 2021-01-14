Участники акции взаимопомощи #МыВместе в Томской области помогли пенсионерам в очистке снега, складировании дров, заправке газового баллона и с установкой адресных табличек, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.– Сложить дрова является актуальной проблемой для пожилых томичей. В декабре-январе на телефон горячей линии 8(800)200-34-11 акции взаимопомощи #МыВместе поступило около 10 заявок от томских пенсионеров с просьбой оказать помощь в складировании дров. Как правило, это одиноко проживающие пожилые люди, которые живут в частном секторе, деревянных домах, – приводятся в сообщении слова участника акции Хайдара Ортикова.Также зимой поступило несколько заявок с просьбой очистить придомовую территорию от снежных завалов. Одной томской пенсионерке волонтеры привезли на дом газовый баллон, который она не могла поменять самостоятельно. С необычной просьбой обратилась еще одна пожилая женщина: она попросила заказать адресный указатель с названием улицы и номером ее дома.Добавляется, что участники акции также помогают пенсионерам и в других бытовых вопросах: чинят мебель в доме, утепляют окна, помогают отнести старые книги в библиотеку. Кроме того, в условиях пандемии волонтеры продолжают доставлять нуждающимся продукты и лекарства на дом.