Пресс-служба ФК «Томь» распространила сообщение о том, что руководство клуба и полузащитник Олег Шалаев расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Игрок являлся капитаном команды, выступал за нее почти три года.- Олег присоединился к нашей команде летом 2018 года и провел 85 матчей, забил три гола, отдал пять голевых передач. Благодарим его за самоотдачу, проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры, - отметили в клубе.Экс-капитан «Томи» родился в Санкт-Петербурге, он воспитанник питерской «Смены». Первый профессиональный контракт заключил с клубом «Краснодар-2000». Играл в составе команд «Спартак» (Нальчик), «Крылья Советов» (Самара), «Енисей» (Красноярск), «Волгарь» (Астрахань), два сезона выступал за болгарские «Славию» и «Хасково».В 2019 году помог томичам выйти в стыковые матчи за право играть в РПЛ, однако по итогам двух игр «Томь» уступила «Уфе». В 2019 году команда заняла третье место в ФНЛ. Последний сезон был ее капитаном.