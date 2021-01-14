Региональные и столичные синоптики обещают в ближайшие дни резкий спад морозов. Так, завтра в областном центре будет -9…-11, а уже в воскресенье руководитель Росгидромета Роман Вильфанд спрогнозировал небывалое для января наступившего года тепло: по предварительным сведениям, столбик термометра за окном может подняться до отметки -4 градуса.Сегодня в Томске ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура днем -20, -22. На дорогах гололедица.По области также сохранится переменная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем -15…-20°С, местами до -25°С. На дорогах гололедица.