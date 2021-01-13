Вчера ушел из жизни Заслуженный врач РФ и бывший заведующий офтальмологическим отделением Томской областной клинической больницы Валерий Иванович Петрачков, об этом сообщила больница на своем сайте.- 12 января 2021 года ушел из жизни замечательный человек, хирург высшей квалификационной категории, бывший заведующий офтальмологическим отделением ОКБ Валерий Иванович Петрачков. Скорбим в связи с его кончиной», — говорится в сообщении.Причина смерти пока не сообщается, медику было 77 лет.Наша редакция выражает соболезнования родным и близким Валерия Ивановича. Прощание состоится 14 января с 15.00 до 15.45 в \\"Белом ангеле\\" по адресу улица Высоцкого, 24.