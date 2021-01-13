12 января на два месяца, то есть до 13 марта 2021, Кировским судом продлен срок содержания под стражей Вячеслава Литвина, заместителя директора по правовым вопросам ОАО «Томское пиво», об этом сообщили адвокаты в telegram-канале.- Суд отклонил довод защиты о неэффективности и несвоевременности действий следствия, которое в составе группы из восьми следователей по особо важным делам не смогло провести расследование в кратчайший срок, - говорится в сообщении.Напомним, Вячеслав Литвин подозревается в преступлении по статье \\"Мошенничество в особо крупном размере\\".По данным следствия, в 2016 году подозреваемый, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков на территории Томска, на основании которых компания \\"Томское пиво\\" получила право собственности на них по заниженной стоимости.