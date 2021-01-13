В 2021 году прием заявлений от родителей будущих первоклассников начнется с 1 апреля, а не с 1 февраля, как это было ранее, сообщает пресс-служба обладминистрации.До 30 июня будут приниматься заявления о зачислении детей, проживающих на закрепленной к школе территории, или, если в этой же школе уже учатся их старшие братья и сестры.С июля, после укомплектования классов, на свободные места смогут быть приняты другие дети.- Заявления будут приниматься только в установленные законом сроки. По заявлениям, отправленным досрочно, будет вынесено отрицательное решение, — прокомментировала начальник департамента общего образования Ирина Грабцевич.В 2020 году родители подавали заявления уже с 27 января. И за парты в областном центре село 7 000 первоклашек.Подать заявление можно через портал Госуслуги, принести лично в администрацию школы, отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте или через официальный сайт школы.По предварительным данным в этом году за школьные парты в Томской области сядут более 14 200 первоклашек.