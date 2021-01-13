В дежурную часть ОМВД по Советскому району обратился 25-летний томич, сообщив о попытке хищения денежных средств с его банковской карты, сообщает пресс-служба ведомства.По словам молодого человека, он на сайте разместил объявление о продаже гитары, которую сам оценил в 6 000 рублей. Вскоре, с неизвестного телефонного номера ему написали, что хотят купить этот музыкальный инструмент.Парню пришла ссылка для оформления сделки, по которой он перешел, заполнил электронную квитанцию, ввел данные своей карты и стал ждать перечисления денежных средств. Но ему пришло уведомление не о зачислении, а о попытке снятия денег с его карты. На удачу у парня на карте не было денег, поэтому мошенникам обогатиться за его счет не удалось.