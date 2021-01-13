Сегодня, 13 января, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в среду на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 235 человек.– По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ишемия головного мозга и сердца, хроническая болезнь почек, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, – рассказали в оперштабе.За весь период в Томской области установлены 26 254 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 22 748, умерших 235.