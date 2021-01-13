Перевозчики Томска продолжают приобретать низкопольные автобусы, приспособленные для передвижения маломобильных граждан. В этом году появился 41 новый автобус, сообщает пресс-служба городской мэрии.– Сейчас из 425 автобусов, курсирующих по Томску, 30% подвижного состава оборудованы для перевозки маломобильных людей. Перевозчики приобрели машины с улучшенными характеристиками, среди них – работа на газомоторном топливе и большая вместимость, – говорится в сообщении.По словам и.о. мэра Томска Михаила Ратнера, к концу 2024 года низкопольных автобусов должно быть не менее половины от общего числа. Таким образом, поэтапно, весь общественный транспорт города будет адаптирован для людей с особыми потребностями.Добавим, что сегодня пассажирская сеть Томска включает в себя 18 маршрутов, на которых работают 11 компаний-перевозчиков. Контракты с ними действуют до 2025 года.