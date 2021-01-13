В 2021 году в Томской области начали действовать новые правила, обеспечивающие право граждан на отдых. Вступил в силу соответствующий закон, принятый депутатами Законодательной Думы региона в декабре 2020-го. Одна из главных его новаций – запрет на шумные работы в обеденное время с 13.00 до 15.00.Чтобы узаконить право жителей на тишину, парламентариям потребовалось пять лет, напомнили в пресс-службе облдумы. Закон учитывает интересы широкого круга лиц – молодых родителей, пожилых людей, новоселов, строительных подрядчиков и пр.Документ определяет ряд важных правил:– Расширен перечень защищаемых от шума помещений и территорий. Кроме многоквартирных домов, в список вошли индивидуальные жилые дома, дачные участки, гостиницы, санатории, больницы.– Установлен закрытый перечень производящих шум действий, нарушающих право граждан на отдых.– Сохранен круглосуточный запрет на шум, возникающий при использовании звуковоспроизводящей аппаратуры, звукоусиливающих технических средств.– В ночное время (с 23.00 до 07.00) сохранен запрет на проведение в помещениях шумных ремонта, переустройства, перепланировки. В указанные часы нельзя кричать, свистеть, петь, танцевать, стучать, играть на музыкальных инструментах и проводить погрузочно-разгрузочные работы.– Проведение в жилых помещениях шумных ремонта, переустройства и перепланировки допускается лишь в рабочие дни и в субботу с 08.00 до 13.00 и с 15.00 до 21.00. В воскресенье и нерабочие (праздничные) дни подобные работы запрещены на протяжении всего дня.В соответствии с законом в новой редакции изложена статья 3.19 Кодекса Томской области об административных правонарушениях. Хотя предусмотренные ранее штрафные санкции остались прежними: за нарушение тишины полагается наказание в виде предупреждения или административного штрафа: 1000-1500 руб. для граждан; 3000-5000 руб. для должностных лиц; 5000-10000 руб. для юридических лиц. В случае повторного правонарушения предусмотрен только штраф: соответственно 2000-5000 руб.; 5000-15000 руб.; 10000-20000 руб.