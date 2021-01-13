Официальный комментарий по вопросу слияния Томской области с другими регионами дал заместитель губернатора по внутренней политике Сергей Ильиных; по его мнению, такое распространение слухов – старт избирательной кампании, сообщается в телеграмм-канале обладминистрации.– Вчера и сегодня в некоторых регионах России распространяется информация о слиянии регионов. Вчера, например, в Иркутской области обсуждали слияние с Тывой. Сегодня у нас провели вброс подобной информации. Никаких предпосылок для изменения территориального деления страны нет. Цель подобных информационных атак – понижение социального самочувствия, доверия к местной власти. Это часть стартовавшей избирательной кампании, не очень чистоплотная часть, – уточнил Сергей Ильиных.Добавим, что еще Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии пространственного развития на период до 2025 года. Согласно распоряжению от 27 декабря 2019 года №3227-р этот план направлен на развитие экономики. Так, в стратегии были сформированы 12 макрорегионов. Томская область, вместе с Кемеровской, Новосибирской, Омской, а также Республикой Алтай и Алтайским краем входит в Южно-Сибирский макрорегион.Напомним, что объединение регионов РФ активно проходило с 2003 по 2008 год. Тогда число субъектов в стране сократилось с 89 до 83. Прекратили самостоятельное существование 6 из 10 автономных округов, а три области сменили названия: Пермская и Камчатская области стали краями, Читинская область – Забайкальским краем.