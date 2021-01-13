По данным департамента ЗАГС Томской области, жители региона в 2020 году называли своих новорожденных детей как популярными именами, так и необычными, сообщает пресс-служба обладминистрации.– Традиционно жители Томской области проявляют творческий подход при выборе имен детей. Так, в 2020 году в регионе родились Аким, Алмаз, Аристарх, Бахтовар, Евсей, Аделаида, Ариша, Аурика, Ванесса и Гертруда, – говорится в сообщении.Среди редких мальчишеских имен областной департамент ЗАГС выделил Ерофея, Лаврентия, Мартина, Османа, Феликса, Ярополка, Радия и др. Девочек называли Мырзагул, Лукерьей, Мальвиной, Степанидой, Эллой, Яниной и др.Как говорится в сообщении, самыми популярными детскими именами у томичей уже несколько лет являются Артем, так назвали 270 новорожденных, и Софья/София – это имя получили 285 девочек. В тройке лидеров остаются Александр (227 детей), Михаил (208) и Варвара (159). Добавляется, что наиболее востребованными мальчишескими именами также считаются Максим, Роман, Матвей, Иван, Даниил/Данил, Тимофей. Для девочек – Виктория, Мария, Ева, Анна, Дарья, Екатерина, Елизавета и Анастасия.По статистике в России список самых популярных детских имен в 2020 году возглавили Артем, Максим, Михаил, Матвей, Александр, София, Анна, Мария, Алиса и Виктория.