В Томской области субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг автоматически продлеваются для тех, кому необходимо подтвердить право на ее получение до 15 апреля 2021 года. Таким образом, специально обращаться в центры социальной поддержки для продления права на выплату не нужно, сообщает пресс-служба администрации региона.По словам начальника департамента соцзащиты населения Томской области Марины Киняйкиной, по закону субсидия ЖКУ назначается на полгода, после чего необходимо вновь предоставить в центр социальной поддержки документы, подтверждающие право на выплату.– Из-за сложной эпидемиологической ситуации с апреля 2020 года этот порядок приостановлен и субсидии продлеваются всем, кому они были ранее назначены. Продлено уже более 46 тысяч субсидий, некоторым семьям их продлили уже дважды, – пояснила она.Добавим, если субсидия оформляется впервые, то записаться на прием и предоставить документы необходимо лично в центр социальной поддержки населения.Напомним, что жилищная субсидия назначается тем гражданам, у которых оплата ЖКУ превышает 22% доходов семьи, а для одиноких пенсионеров и семей с детьми-инвалидами – 13%. В Томской области выплату получают более 33 тысяч семей.