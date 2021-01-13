Прокуратура Октябрьского района Томска утвердила обвинение 19 томичей, подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования и направила дело в октябрьский районный суд. Группа два года инсценировала ДТП, чтобы получить страховые выплаты. Сумма ущерба компаниям составила более 5 млн рублей, — сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Томской области.Согласно следствию, 19 мошенников от 27 до 37 лет, на протяжении двух лет совершили 20 фиктивных ДТП, чтобы получить страховые выплаты.«По версии следствия, с января 2017 года по февраль 2019 года обвиняемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия на территории Томска и области, после чего предоставляли документы о якобы произошедших ДТП в страховые компании. Полученное страховое возмещение обвиняемые делили между собой. Сумма ущерба, нанесенного девяти страховым организациям, составила более 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.Уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования» направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.