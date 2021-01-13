В Томске, за прошедшие сутки было вывезено 1874 тонны снега. Также в городе усилена работа по вывозу и уборке снега с проездов, дорог, дворов и кровлей жилых домов. Снегоуборочные машины работают в каждом районе города, - сообщает во вторник пресс-служба мэрии.Согласно официальной информации, за минувшие сутки из города вывезено 1874 тонны снега, а именно: из Советского района – 291 тонна, из Октябрьского – 303 тонны, Ленинского – 240 тонн, из Кировского района – 940 тонн.Управляющие компании жилых домов продолжают очищать наледь и снежные навесы с кровель жилых домов. За прошлые сутки работы проводились на 71 жилом доме: в Советском районе – на 12, в Октябрьском – на 21, в Ленинском – на 20, в Кировском – на 18.В районах Томска усилена работа по вывозу и уборке снега с внутриквартальных проездов, дорог, дворов, школ, детских садов и магазинов. Также увеличена периодичность механизированной уборки улиц, очищаются обочины и дороги, особо скользкие места посыпают смесью из песка и соли. Бригады дворников вручную убирают снег и лед на остановочных комплексах и пешеходных тротуарах.В Кировском районе работы по уборке снега проводятся на 141 участках улицах Томска и присоединенных территорий.