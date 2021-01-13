По данным региональных метеорологов, сегодня в Томске ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура днем будет -24... -26°С, а ночью градусники термометров опустятся до - 31…-33°С.По Томской области также без осадков, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь, туманы. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура ночью -30…-35°С, местами до -40°С. Температура днем -19…-24°С, местами до -30°С. На дорогах местами гололедица.