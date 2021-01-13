С 11 января 2021 года в России заработал закон, по которому клевета, распространяемая в Интернете, может дорого обойтись тем, кто готов поливать грязью знакомых и незнакомых людей. Речь идет о соответствующих поправках в уже действующую статью 128.1 Уголовного кодекса РФ.Ранее тем, кто распространяет клевету в Сети, грозили штрафы, но не слишком серьезные. По новому закону ответственность существенно усиливается, расширен также список наказаний.Так, за клевету в Интернете или СМИ теперь грозит лишение свободы на срок до двух лет или штраф до 2 млн руб. То же самое, но с использованием служебного положения, обойдется дороже: заключение – до трех лет, штраф – до 3 млн руб.Клевета о том, что человек страдает опасным заболеванием, может обернуться тюремным заключением на срок до 4 лет и штрафом до 4 млн руб. Наконец, за ложные обвинения в изнасиловании или сексуальных домогательствах грозит до пяти лет тюрьмы или штраф до 5 млн руб.Уточним, что российским законом клевета определена как распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого человека или подрывающих его репутацию. По уголовным делам о клевете дознание ведут дознаватели органов внутренних дел РФ.