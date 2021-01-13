Вчера днем, 12 января, защита экс-мэра Ивана Кляйна направила в суд апелляционную жалобу на судебное решение о продлении срока содержания своего подопечного под стражей, сообщили адвокаты в своем telegram-канале.-Защита считает вынесенное судебное решение абсолютно не обоснованным. Ни единого доказательства того, что заслуженный пожилой, тяжело больной человек скроется, будет препятствовать расследованию, не было исследовано, однако суд сделал такой вывод, говорится в сообщении.По словам адвокатов, были проигнорированы также данные о крайне плохом состоянии здоровья Ивана Григорьевича, которое ухудшилось за период содержания под стражей. Эти данные были подтверждены медицинскими документами, результатами анализов и показаниями специалиста, который наблюдает Кляйна в СИЗО. Он сообщил, что состояние является опасным для жизни, а надлежащих условий для оказания медицинской помощи не имеется.Также защита отметила, что в части второго дела не было представлено ни единого доказательства обоснованности выдвинутых подозрений. Все документы касались только первого дела.Напомним, что первый руководитель города был задержан 13 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. В декабре СК возбудил второе уголовное дело, связанное с незаконным выделением участка дочери обвиняемого. Изначально, Ивана Кляйна заключили под стражу до 13 января. Но 11 января 2021 года в Кировский районный суд поступило ходатайство от обвинения о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу еще на 2 месяца. Оно было удовлетворено судом, и бывший мэр остается в СИЗО до 13 марта.