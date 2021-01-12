Томские волонтеры в рамках проекта «Мы вместе» продолжают оказывать помощь пенсионерам, находящимся на самоизоляции. Добровольцы помогают доставить продукты и лекарства, выгулять питомцев, а также разносят бесплатные лекарственные наборы для томичей с подтвержденным диагнозом COVID-19, получающим медицинскую помощь на дому, сообщает пресс-служба мэрии.За время праздничных дней городской штаб выполнил 36 заявок от пенсионеров и доставил 779 лекарственных наборов.С момента возобновления работы штаба «Мы вместе» в октябре 2020 года выполнено 1352 заявки и доставлено 5 447 пакетов с лекарствами. При этом соблюдаются все меры предосторожности и упаковки волонтеры оставляют рядом с квартирой. Перед выездом они проходят обязательную термометрию, получают набор средств индивидуальной защиты и антисептики.Власти города также предоставили бесплатный проезд для членов штаба по волонтерскому удостоверению на муниципальном электрическом транспорте, а также выделила пять служебных автомобилей. В проекте активно принимают участие студенты томских вузов, трудовая молодежь, старшеклассники и учащиеся системы профессионального образования.Чтобы вступить в ряды волонтёров, нужно зарегистрироваться по ссылке https://dobro.ru/event/10015904 либо прийти в волонтерский штаб (ул. Карла Маркса, 7, офис 301)