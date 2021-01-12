Команда детско-юношеской школы № 2 города Томска стала победителем полуфинальных соревнований первенства России по волейболу среди юношеских команд, сообщает пресс-служба мэрии.С 7 по 11 января в Красноярске состоялись полуфинальные соревнования первенства России по волейболу. В турнире наша команда состязалась с сборными Красноярского и Забайкальского краев, Иркутской, Сахалинской, и Кемеровской областей.Наши волейболисты уверенно завоевали первое место с правом перехода в финал первенства России по волейболу.В состав команды юношей 2006-2007 годов рождения под руководством тренера Леоры Куприяновой входят: Евгений Емельянов, Данил Донсков, Ростислав Веселов, Владислав Черданцев, Родион Кубакин, Максим Новиков, Владислав Степанов, Максим Матвеев, Егор Гладутис, Тимофей Бурмистров.