Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди томичей и выяснила, проводят ли в томских компаниях тестирование на COVID-19 и повлияет ли пандемия на планы сибиряков по трудоустройству, сообщила пресс-служба компании.Оказалось, что только 17% жителей Томской области, которые постоянно работают из дома, согласны поставить прививку от коронавируса ради того, чтобы безопасно ходить в офис. Еще 75% к этому не готовы, а остальные затруднились ответить.Лишь 14% томичей считают, что «скорее безопасно» делать прививку до окончания испытаний вакцины и подтверждения ее эффективности, 72% придерживаются обратной точки зрения, остальные затруднились ответить.Больше всего тех, кто в настоящий момент уверен в безопасности вакцины, среди рабочего персонала, меньше всего – среди представителей науки и образования.25% респондентов из области предпочтут привиться российской вакциной, ее чаще выбирают представители сферы безопасности и рабочий персонал,36% - зарубежной, которую предпочли ИТ-специалисты и маркетологи/рекламщики, но при условии, что вакцина уже пройдет все испытания, а эффективность подтвердится. 17%, среди которых в основном административный персонал и банковские служащие, сообщили, что не будут делать прививку вовсе, остальные затруднились ответить.53% участников опроса считают, что пандемия повлияет на их работу и планы по трудоустройству в наступившем 2021 году. Больше всего так предполагают сотрудники индустрии гостеприимства (гостиницы, туризм, рестораны) и сферы добычи сырья. Еще 41% не видят такой зависимости и думают, что ситуация с вирусом не отразится на их работе.