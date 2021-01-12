Вчера вечером, 11 января, скоропостижно ушел из жизни ведущий актер Томского ТЮЗа и заслуженный артист России Сергей Хрупин в возрасте 65 лет. Актера-Хрупина знали и любили несколько поколений томских зрителей, – сообщается в официальной группе ТЮЗа вконтакте.Сергей Яковлевич работал в Театре юного зрителя почти с самого его открытия, с 1982 года. Почти за 40 лет своей работы актер сыграл более ста ролей, среди которых: Джонни Патинмайк из «Калеки с острова Инишмаан», Тисаферн из «Забыть Герострата!», Андрей Гаврилович Дубровский из «Дубровского», и знаменитую роль Сталина в спектакле «Дальше… Дальше… Дальше!».Не менее ярко актер играл роль Кота Леопольда в сказке более 10 лет. Другим полюбившимся зрителям героем Хрупина был Дед Мороз. В этом образе актера знал каждый томич.Также Сергей Яковлевич Хрупин больше 10 лет преподавал актерское мастерство и режиссуру в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций. А еще Сергей Хрупин был постоянным членом жюри проходящего в ТЮЗе Областного фестиваля детских самодеятельных театров «Майский жук», а потом и его председателем. Еще один проект артиста – Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир».Мы скорбим и выражаем соболезнование всем, кто знал и любил этого человека. Прощание с Сергеем Хрупиным будет в Томском ТЮЗе в четверг, 14-го января, с 12:00 до 14:00.