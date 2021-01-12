Сегодня, в 8:30 утра, в центре Томска на проспекте Ленина, в районе дома № 159, произошло столкновение трех автомобилей: Ниссан, Тойота и автобуса ПАЗ. В результате аварии пострадали три человека, сейчас они госпитализированы, – сообщает во вторник пресс-служба МВД по Томской области.По предварительным данным, автомобиль Ниссан выехал на встречную полосу со стороны Дальне-Ключевской и врезался в Тойоту и автобус ПАЗ.\\"Сегодня, около 08 часов 30 минут на проспекте Ленина в районе дома № 159, произошло столкновение трех транспортных средств: Nissan, Toyota и автобуса \\"ПАЗ\\". По предварительным данным, автомобиль Nissan под управлением водителя 1988 года рождения, двигаясь со стороны улицы Дальне-Ключевской, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota и \\"ПАЗом\\", – сказано в сообщении.После аварии пострадавшие водители иномарок госпитализированы.