В Томской области бесплатные лекарства для лечения COVID-19 уже получили 11 572 больных, которые лечатся амбулаторно. За новогодние праздники лекарства получили 1 264 жителя региона, – сообщает во вторник пресс-служба региона.Уточняется, что бесплатные медикаменты получают пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые лечатся на дому, а также больные с пневмонией и подозрениям на нее, и те, кто уже выписан из стационара на долечивание.По данным пресс-службы, за полтора месяца с начала выдачи бесплатных лекарств в Томской области медикаменты с доставкой на дом получили 11 572 пациента: 4 160 – жителей Томска, 1 597 – Северска и 5 815 – жителей районов области. За новогодние праздники лекарства получили 1 264 жителя региона.Для обеспечения лекарствами таких пациентов дополнительно в декабре федеральный центр выделил Томской области 22,4 млн рублей. Всего на эти цели регион получил 63 млн рублей, первый транш в ноябре составил 40,6 млн рублей.