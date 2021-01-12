Из-за нынешней снежной и холодной зимы в России выросла популярность валенок, галош и шуб. В интернет-магазинах отмечают, что в первую неделю 2021 года (с 1 по 7 января) по сравнению с аналогичным периодом 2019-го продажи валенок и галош выросли в 1,6 раза (в штуках), шуб – в 1,8 раза, платков и шали – более чем в 2 раза.По данным аналитической службы Wildberries, в Томской области рост спроса на эти товары составил 280%. Также высокая динамика спроса на валенки и галоши отмечена в Сахалинской (+550%), Курганской (+375%) и Кировской областях (+271%), Хакасии (+229%) и других регионах.Самыми активными покупателями валенок стали жители Московского региона, где спрос вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярные модели валенок россияне выбирают по цене 3-4 тыс. руб. В Томске стоимость валяной обуви начинается примерно от 850 руб. (детские модели) и 1000 руб. (взрослые).Эксперты также фиксируют повышенный спрос на шубы, продажи которых в штуках с 1 по 7 января выросли в 1,8 раза к прошлому году. По объемам и динамике продаж лидируют изделия из искусственного меха, а хитом сезона оказались модные шубы-«чебурашки» (так в России называют плюшевые пальто из эко-меха), которых в первую неделю января было продано больше в 4,2 раза. Кроме того, в Wildberries сообщили о росте более чем в 2 раза продаж традиционных русских платков и шалей из пуха и шерсти.