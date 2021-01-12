Как сообщили в пресс-службе томской епархии, общегородские массовые крещенские купания на Белом озере и в Коларово отменены; такое решение было принято из-за распространения коронавирусной инфекции.– Общегородских крещенских купаний точно не будет. Что касается районных, то они решают вопрос с местными органами власти. Возможно, где-то купания будут организованы, у нас такой информации пока нет, – прокомментировали в пресс-службе епархии.В остальном все без изменений: в Томской области, как и всегда, будет организовано освящение и раздача воды в храмах с 18 по 21 января, в крещенскую ночь пройдут служения.Напомним, что в прошлом году центральная купель по традиции располагалась на Белом озере, до нее был организован крестный ход от Воскресенской церкви. Томичи могли окунуться до 20:00. На территории области также работало несколько купелей.