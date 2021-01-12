На сайте автовокзала Томска появилась информация об отмене нескольких рейсов сегодня, 12 января. Жители и гости города не смогут отправиться в местные и межрегиональные населенные пункты из-за ухудшения погодных условий.По Томской области не состоятся рейсы из областного центра в Асино в 12:05, 15:05 и 19:05, в Кривошеино в 14:00 и 17:45, автобус Томск-Нарга на 15:30 также отменен.Кроме того, не состоятся рейсы до аэропорта Толмачево в 10:25, до Новосибирска в 18:00, Кемерова в 18:50 и Горно-Алтайска в 19:45.