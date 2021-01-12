Для жителей Томской области работает горячая линия по социальным выплатам, по ней можно уточнить информацию о сроке получения денежных средств, сообщает пресс-служба обладминистрации.Отмечается, что в регионе более 80 тысяч человек получают социальные пособия, они финансируются из федерального бюджета. Это ежемесячная денежная выплата ЖКУ, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячные выплаты на первого ребенка и на ребенка от 3 до 7 лет.– В январе выплаты будут предоставлены получателям сразу же, как только в регион поступят средства из федерального бюджета, – приводятся в сообщении слова начальника департамента социальной защиты населения Томской области Марины Киняйкиной.По ее словам, в прошлом году они поступили в регион после 20 января, их незамедлительно выплатили получателям.Добавим, что томичи могут самостоятельно узнать о сроке социальных выплат по телефону горячей линии 8 (3822) 60-27-99 и на сайте департамента социальной защиты населения Томской области.