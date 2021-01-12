Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Томской области выступили с предложениями по сохранению муниципальной аптечной сети в Томске. Сейчас она состоит из 23 аптек, которые входят в предприятие «Томскфармация». По мнению общественников, схемы работы бизнеса к муниципальной сети не применимы, т.к. на ней лежит большая нагрузка по отпуску наркотических и психотропных веществ, а также лекарств для льготников и пенсионеров, сообщает пресс-служба ОНФ.Напомним, вопрос о продаже муниципального предприятия «Томскфармация» обсуждался в декабре 2020 года. Как считают эксперты ОНФ, это приведет к потере городом лекарственной безопасности и негативно скажется на обеспечении лекарствами. Так, в ходе мониторинга наличия препаратов для лечения COVID-19, который проводил Народный фронт еще в ноябре-декабре, выяснилось, что во многих аптеках их не хватало. По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ Константина Юденко, если бы не было государственных и муниципальных аптек со своими запасами лекарств, ситуация могла быть еще острее.– Мы не можем заставить частников, к примеру, иметь необходимый запас лекарств, медицинских масок или сдерживать цены в условиях роста потребления, когда многие лекарственные формы препаратов, входивших в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, просто пропали. Например, на некоторые лекарства в таблетках и каплях, рекомендованных для лечения covid-19, цены регулируются государством, то есть установлены в рамках определенного диапазона. Однако в этих формах выпуска в аптеках их не было! А появлялись они в капсулах и спреях – в данных формах цены на них уже государство не регулировало и поэтому они были в два-три раза дороже. В сложившихся условиях государственные и аптечные сети стали одним из механизмов эпидемиологической защиты населения, – подчеркнул Юденко.В сообщении пресс-службы ОНФ также отмечается, что в Томске из 23 аптек УМП «Томскфармация» четыре занимаются оборотом наркотических психотропных лекарственных препаратов, в пяти экстепроральные препараты готовятся по рецепту врача, 14 аптек занимаются льготным отпуском лекарств томичам. В каждом районе города работают по две дежурных круглосуточных аптеки.