Малому и среднему бизнесу станет проще получить средства на развитие благодаря снижению ставки по льготным кредитам. Постановление об этом подписал председатель правительства России, сообщается на сайте government.ru.По новым правилам максимальная ставка не должна превышать ключевую ставку Центробанка, увеличенную на 2,75%. На сегодняшний день она составляет 4,25%, таким образом, кредиты будут выдаваться под 7% годовых (4,25% + 2,75%). До этого ставка по льготным займам находилась на уровне 8,5%.Займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и тем, кто платит налог на профессиональный доход (самозанятым гражданам). Средства можно потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств.Для получения займа необходима регистрация в едином реестре МСП. Кредиты выдаются тем, кто работает в приоритетных сферах, в числе которых сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность, бытовые услуги.Решение о снижении ставки принято в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Как сообщил ранее заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, в 2020 году в регионе более 200 малых и средних предприятий получили льготные микрозаймы. Объем финансовой поддержки составил 263,2 млн рублей.