Двое борцов из Томской области стали призерами ежегодного международного турнира по греко-римской борьбе памяти Героя социалистического труда Льва Максимова, сообщает пресс-служба обладминистрации.Соревнования проходили в Бердске Новосибирской области, в них приняли участие более 250 ребят до 18 лет.- Из-за пандемии не смогли приехать спортсмены из стран СНГ, но и без их участия конкуренция оказалась острой, ведь на турнире была представлена вся Сибирь, — сообщил тренер сборной Томской области Евгений Воропаев.По итогам турнира томские борцы завоевали серебряную и бронзовую медали. Северчанин Максим Паненков занял второе место в категории 110 кг. На третью ступень пьедестала почета в весе 55 кг поднялся Никита Разумов, представляющий Томскую и Новосибирскую области.