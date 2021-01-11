С 31 декабря 2020-го по 10 января 2021 года в Томске родились 232 малыша — 117 мальчиков и 115 девочек, сообщает Департамент здравоохранения в своем telegram-канале «Область здоровья».Среди новорожденных даже есть двойня. Мальчик и девочка появились на свет 8 января в областном перинатальном центре им И.Д. Евтушенко.- Больше всего малышей — 126 — родились в областном перинатальном центре, 61 — в роддоме им. Н.А.Семашко и 41 ребенок — в роддоме № 1 Томска. Кроме того, четырех новорожденных приняли медики респираторных госпиталей МСЧ № 2 и 4-го роддома, — сообщила главный акушер-гинеколог облздрава Татьяна Чернобай.Первой родившейся в 2021 году стала девочка весом 3410 грамм. Она появилась на свет в роддоме им. Н.А. Семашко 1 января 2021 года в 00:01. Мамой впервые стала жительница Тегульдетского района.В этот же день и в этом же родильном доме появился на свет самый крупный ребенок — мальчик весом 4990 грамм и ростом 60 см. Богатырь стал третьим ребенком у 39-летней жительницы Томска.В прошлом году в новогодние каникулы в Томске родился 171 малыш — 89 мальчиков и 82 девочки. Две двойни появились на свет в областном перинатальном центре и в роддоме № 4.