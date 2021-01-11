Следственный комитет по Томской области завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего руководителя томской коммерческой организации в совершении преступления, а именно полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности, сообщает пресс-служба ведомства.По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем томского общества с ограниченной ответственностью, одним из основных видов деятельности которого являлась торговля топливом, в период с октября 2017 года по ноябрь 2018 года частично и полностью не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату более двадцати сотрудникам организации. При этом была реальная возможность производить все выплаты.Общая сумма задолженности по заработной плате перед сотрудниками составила более двух миллионов рублей.В ходе следствия обвиняемый частично погасил задолженность и полностью признал себя виновным.В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.