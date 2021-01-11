Жители Томской области могут морально готовиться к третьей волне COVID-19 к марту 2021 года. Также ожидается, что в конце января будет всплеск заболеваемости \\"короны\\", в связи с праздниками и инкубационным периодом инфекции, — сообщил в понедельник Деев в официальном телеграмм-канале администрации региона.По словам замгубернатора по социальной политике Ивана Деева, в Томской области к 24-25 января будет всплеск количества пациентов с COVID-19. Прежде всего, это связано с праздниками и с инкубационным периодом этой инфекции.Замгубернатора добавил, что спрогнозировать, сколько коек будет занято к этому периоду, достаточно сложно. «На сегодняшний день свободно 900 мест, но пока мы сохраняем этот коечный фонд», — прокомментировал он.\\"Если говорить о третьей волне, конечно, третья волна будет. Ее прогнозируют на весну, на март. Мы, собственно, с вами начинали работу с этой инфекцией в самом конце эпидсезона в прошлом году. Я думаю, что в этом году волна будет тоже\\", – сказал Деев в видеоролике, распространенном в телеграм-канале обладминистрации.По словам Ивана Деева, сегодня сложно спрогнозировать, какой по силе будет третья волна COVID-19. Однако, практика показывает, что вторая волна всегда сильнее первой, а третья слабее второй, но сильнее первой.Ранее сообщалось, что власти планируют построить резервный ковидный госпиталь во Дворце зрелищ и спорта к началу весны 2021 года. Прием пациентов во Дворце спорта может начаться с третьей волны заболеваемости. Напомним, что по данным 11 января, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 25 992 случая заболевания COVID-19, 22 319 пациентов выздоровели, 231 человек умер.