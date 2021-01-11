В регионе в первые 10 дней 2021 года операторы номера 112 приняли 8 795 звонков. Более полутора тысяч из них касались медицинских услуг, остальные – полиции, пожарным и службам газа. Остальные вызовы были адресованы в единые дежурные диспетчерские службы муниципалитетов и ограничились справочной информацией, – сообщила в понедельник пресс-служба АТО.По официальным данным администрации Томской области, за время новогодних праздников 1627 обращений по телефону поступило медицинским службам, 656 звонков – полиции, 124 – пожарной охраны, 13 – службы газа. Остальные вызовы были адресованы в единые дежурные диспетчерские службы муниципалитетов и ограничились справочной информацией, некоторые даже повторялись.Как сообщает полиция, с 1 по 10 января 2021 года на территории региона зарегистрировано 171 преступление, из которых 93 уже раскрыты. Также в начале года по сравнению с прошлым, стало меньше грабежей и краж, однако число мошенничеств выросло с 12 до 20, пять из них уже раскрыты.