За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 199 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 22 319 человек, — сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 50% мест.Коэффициент распространения инфекции равен 0,88%.Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 127 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в Томской области заболело 25 992 человека, умер 231 человек, выздоровело 22 319 пациентов.