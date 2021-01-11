В Томской области с начала 2021 года произошло 95 пожаров, что на 33 пожара больше, чем в то же время в прошлом году, 56 возгораний обнаружено в жилом секторе. В пожарах погибли девять человек, четверо – в частных домах, пятеро – на производственных объектах, — сообщила в понедельник администрация АТО.Уточняется, что рост количества пожаров в 2021 году замечен в 14 муниципальных образованиях. Наиболее резонансный пожар произошел вечером 2 января в с. Подгорное Чаинского района, в котором погибли сразу четыре человека.Причиной 28 пожаров стало неосторожное обращение с огнем, в 31 случае пожары возникли из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, в 30 случаях – по электротехническим причинам.По данным пресс-службы, в регионе обстановка с пожарами остается крайне напряженной. Будьте предельно осторожными с огнем и соблюдайте требования пожарной безопасности: не оставляйте детей одних дома, помните, что печи и работающие электроприборы всегда должны быть под пресмотром, не забывайте, что крайне опасно перегружать электропроводку.Если пожар все же случился, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.