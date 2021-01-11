На совещании в администрации Томска обсудили работу городских коммунальных служб в первую декаду января; вопрос вывоза снега стал одним из главных, сообщает пресс-служба мэрии.– В целом, с 1 января на городские полигоны доставлено около 40, 5 тыс. тонн снега, техника и дворники работали на 1036 участках улично-дорожной сети – на проезжей части и в пешеходных зонах. Комплексные работы по уборке снега проведены на 188 участках, – говорится в сообщении.И.о. мэра Томска Михаил Ратнер отметил, что коммунальные службы справились с поставленной задачей на праздничные дни. Также он поручил главам районов и «Санитарной милиции» отработать вопрос содержания дворов и очистки кровель и навесов, чтобы обеспечить безопасность жителей.По словам заместителя мэра по благоустройству Вячеслава Черноуса, сегодня бригады «ТомскСАХ» направили силы на уборку выпавшего снега. Так, в понедельник днем на улицы выведено 76 единиц спецтехники, снег вывозят с территории Путепровода на участке от ул. Транспортной до 1-й Рабочей, с Иркутского тракта от ул. 1-й Рабочей до ул. Суворова с кольцом. Роторная техника перекидывает снег с дороги по ул. Пушкина от ул. Яковлева до ул. Транспортной, заездные карманы и парковки очищают по ул. Ивановского и Высоцкого.