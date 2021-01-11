Семилетняя школьница из города Стрежевого выиграла на всероссийских соревнованиях «Шахматный Новосибирск»; этап детско-юношеского Кубка России прошел в первой декаде января в зале стадиона «Спартак» в Новосибирске, сообщает пресс-служба обладминистрации.Томскую область на турнире представляли ребята из детского дома творчества «Планета», ДЮСШ №7 и юная шахматистка Дарья Лохматова.– Семилетняя Дарья стала победительницей в группе среди девочек до 9 лет, она выиграла семь партий в семи турах. Тренирует Дашу ее отец – Дмитрий Лохматов, – добавляется в сообщении.Всего в соревнованиях приняли участие 200 человек, в том числе действующие призеры первенств России и Европы по шахматам. Спортсмены прибыли из 14 регионов страны: Курганской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Томской, Тюменской и Иркутской областей, Алтайского, Забайкальского, Камчатского и Красноярского краев, а также республик Бурятия, Саха и Тыва.