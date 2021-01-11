Сегодня в 15:00 в Кировском районном суде рассмотрят ходатайство стороны обвинения о продлении срока стражи Ивана Кляйна, сообщают адвокаты бывшего мэра в своем telegram-канале.- По нормам уголовного процесса у защиты должна быть реальная возможность заблаговременно ознакомится с материалами ходатайства следствия об основаниях для продления срока стражи. Но томский СК решил, что и нескольких часов достаточно. Сегодня должна была состояться встреча адвокатов с Иваном Кляйном. Теперь встреча состоится непосредственно в зале суда, - говорится в сообщении.По словам защиты, до настоящего времени следователи не предъявили обвинение по второму уголовному делу находящемуся под арестом мэру- Не предъявлено ни постановление о возбуждении второго дела, о котором так громко информировал следственный комитет, ни обвинение по каким-либо иным действиям, помимо пресловутой санитарно - защитной зоны, отметили адвокаты.Напомним, что Ивана Кляйна заключили под стражу до 13 января. Первый руководитель города был задержан 13 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. В декабре СК возбудил второе уголовное дело, связанное с незаконным выделением участка дочери обвиняемого.