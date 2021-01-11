Столичные СМИ со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева сообщают о том, что МЧС России совместно с Минздравом готовит к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими.Еникеев отметил, что сейчас идет проработка стандарта, который предусматривает вставку в сигаретную бумагу специального кольца. Если не сделать затяжку, его наличие приводит к гашению сигареты. «Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России», - цитирует ТАСС эксперта.Такая практика, по утверждению специалиста, широко распространена в странах Европы; в Советском Союзе были подобные сигареты, пожаров от которых практически не возникало. Сейчас в производстве сигарет используют селитрованную бумагу, она хорошо горит. Между тем, в России основной причиной возгораний являются непотушенные сигареты, отметили в МЧС.