В смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе российская сборная биатлонистов одержала победу. В состав команды вошла известная биатлонистка, уроженка Томской области Светлана Миронова, сообщает портал sports.ruУточняется, что в составе сборной бежали также Ульяна Кайшева, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.Спорткомментаторы «Матч ТВ» добавляют: второе место заняла команда Норвегии, уступившая россиянам 0,7 секунды на финише. Третьими были французы, которые проиграли более 12 секунд.Светлана Миронова родилась 22 февраля 1994 года в Моряковском Затоне под Томском. С семи лет занималась в лыжной секции у тренера Николая Лосева, затем перешла в биатлон. В девятом классе дважды становилась чемпионом области по лыжным гонкам, в 17 лет стала кандидатом в мастера спорта по лыжам и по биатлону. В 2011 году переехала в Екатеринбург. В Кубке мира по биатлону в составе сборной РФ дебютировала в сезоне 2016/2017, в 2019 году возглавила рейтинг биатлонисток России.