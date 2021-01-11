- На конец декабря в Томской области зафиксировано 273 несчастных случая на производстве. За год показатель снизился: в 2019 году в регионе было зарегистрировано 327 случаев производственного травматизма, - отмечают в отделении Фонда социального страхования региона.По словам экспертов, наиболее часто травмы получают работники агропромышленного комплекса, сферы транспорта и здравоохранения, лесной и нефтегазовой промышленности, а также строительной отрасли. Распространенной причиной травматизма на производстве является нарушение требований безопасности. Отрицательно сказывается на здоровье сотрудников предприятий неудовлетворительная организация производства, личная неосторожность и нарушение правил дорожного движения.