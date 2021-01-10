Сегодня, 10 января, стало известно о смерти еще 5 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 231 человека.– По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции пяти человек. Двое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, хроническая сердечная недостаточность, болезнь почек, онкология, цирроз печени, – говорится в сообщении оперштаба.Таким образом, в Томской области установлено 25 865 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 22 120.