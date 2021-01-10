В Томскую область поступило еще 2100 доз вакцины от COVID-19, она уже распределена в медицинские организации региона, сообщает в своем telegram-канале томский Департамент здравоохранения.- Заявки от желающих поставить прививку, оставленные на сайте covidtomsk.ru, переданы в пункты вакцинации медицинских организаций. Уже к концу первой рабочей недели людей начнут приглашать на прививку, – сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева.В нашем регионе первый этап вакцинации прошли 1 355 человек из числа медицинских и педагогических работников. Из них более 400 человек уже поставили вторую прививку.На сегодняшний день заявки на вакцинацию оставили 2 477 жителей региона.Напомним, что вакцинация от коронавируса в Томской области стартовала 11 декабря. В первую очередь прививка была предложена медицинским работникам, входящим в группу риска.Вакцинация является добровольной и бесплатной, проводится в два этапа. Оставить заявку можно на сайте covidtomsk.ru.