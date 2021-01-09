Прощание с экс-ректором Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), академиком РАН, Почетным гражданином Томска Вячеславом Викторовичем Новицким прошло в Томске сегодня. Проводить его в последний путь пришло несколько тысяч горожан: среди них были его друзья, коллеги, представители власти и общественности.Вячеслав Новицкий скончался 7 января на 75-м году жизни в клинике томского НИИ кардиологии. Причиной смерти стали тяжелые осложнения из-за перенесенного коронавируса COVID-19.Похоронили ученого на кладбище в пос. Бактин.Вячеслав Новицкий родился 23 августа 1946 года в Томске, окончил школу №6 с серебряной медалью, затем лечебный факультет Томского медицинского института, где прошел путь от студента до профессора, заведующего кафедрой патофизиологии, ректора (1997 – 2014). Кроме научной и преподавательской деятельности, был известен как депутат областной Думы трех созывов. Вячеслав Викторович запомнится землякам как патриот родного города, добрый и порядочный человек.