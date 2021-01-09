За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 215 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 21 889, сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 47,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,86.Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января.Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 226 человек умерли.