До 1 января 2022 года введение новых правил медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители отложено. Срок их вступления в силу неоднократно откладывался Минздравом России. Сначала его перенесли с ноября 2019 на июль 2020 года, затем до 1 января 2021 года. Теперь министерство вновь отложило введение документа на год.Уточним, дело касается срока введения в действие изменений в порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители, которые заключается в их дополнительном медицинском обследовании, включающем, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательные для всех инструментальные лабораторные исследования в целях выявления заболеваний, вызванных употреблением алкоголя и наркотиками (подп. 8 – подп. 9 п. 6 порядка медосвидетельствования, утв. приказом Минздрава России от 15 июня 2015 г. № 344н).