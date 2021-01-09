- С 1 марта МВД России будет аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле они его не проходили. Так записано в новой редакции Федерального закона \\"О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации\\", - сообщили в УГИБДД УМВД России по Томской области.Эксперты уточнили, что при аннулировании карты отметка об этом будет вноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО). Операторам, выдавшим карту без реального техосмотра, грозит ответственность по статье КоАП \\"Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств\\" – иными словами, штраф от 100 до 300 тыс. рублей.Кроме того, с 1 марта процесс прохождения техосмотра будет фиксироваться на камеру, а снимки автомобилей станут передавать в ЕАИС ТО. Туда же внесут координаты местонахождения машины, дату и время начала и окончания диагностики.Диагностические карты автовладельцам будут выдавать в электронном виде, при желании они смогут получить бумажные аналоги, добавили в региональном управлении ГИБДД.