Роспотребнадзор применяет риск-ориентированный подход при организации и проведении государственного санэпидемнадзора. Так, приоритетным при формировании ежегодного плана проведения проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год было включение осмотров объектов надзора категорий чрезвычайно высокого и высокого риска, что позволило снизить надзорную нагрузку на бизнес. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.- По данным за I полугодие прошедшего года, доля контрольно-надзорных мероприятий, включая плановые и внеплановые проверки, а также количество производств по делам об административных нарушениях на объектах чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска составила 51,6%. Это говорит о том, что степень нагрузки со стороны Роспотребнадзора на подконтрольные организации не препятствует улучшению инвестиционного климата, - отмечают специалисты.Уточним, что в 2020 году управлением Роспотребнадзора по Томской области проводилась профилактика нарушений. К примеру, были проведены акции «День открытых дверей для предпринимателей», организованы консультации и семинары в дистанционном формате. Прошло больше 100 обучающих мероприятий для представителей бизнес-сообщества региона, в том числе по следующим актуальным темам: санитарные требования к летним кафе в условиях режима ограничений, связанных с риском распространения COVID-19; организация питания в общеобразовательных организациях; маркировка молочной и табачной продукции средствами идентификации; требования санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей применительно к деятельности гостиниц.- Учитывая важность профилактики правонарушений, областное управление Роспотребнадзора в 2021 году планирует продолжать данную работу, - добавляют эксперты.